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С ноября 189 нарушителей привлекли к административной ответственности за выезд на лёд в Иркутской области

13 января 2020

В Иркутской области с 1 ноября за выезд на лёд вне ледовых переправ привлечены к ответственности 189 человек. В отношении троих граждан, которые выехали на лёд Байкала, составлены протоколы за невыполнение требований безопасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. 

575 опасных мест выезда автотранспорта на лёд перекрыты на водных объектах в регионе. Выставлены запрещающие знаки, возведены валы в местах проезда.

На сегодня в Иркутской области функционирует 30 ледовых переправ. Только по официально действующим переправам проезд по льду безопасен. Переправы ежедневно проверяются на безопасность. Государственные инспекторы по маломерным судам измеряют толщину льда и следят за его состоянием. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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