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Управление Росреестра по Иркутской области 14 января проведет горячую линию

13 января 2020

Управление Росреестра по Иркутской области 14 января проведет «горячую линию» по вопросам о порядке предоставления документов для внесения в Единый государственный реестр недвижимости записи о наличии возражений в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

В этот день на вопросы жителей Иркутской области ответят заместитель начальника отдела регистрации недвижимости № 1 Климов Алексей Михайлович (8(3952) 450-360) и главный специалист – эксперт-государственный регистратор отдела регистрации недвижимости № 1 Соколова Екатерина Никитична (8(3952) 450-261).

«Горячая линия» будет работать с 8 до 17 часов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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