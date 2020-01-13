Иркутская нефтяная компания поставила 50 млн т нефти в ВСТО

7 января 50-милионная тонна нефти с месторождений группы компаний ИНК поступила в магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) АК «Транснефть».

ИНК приступила к закачке нефти в ВСТО 18 января 2011 года. В первый год компания поставила в магистраль 1,2 млн тонн нефти. Впоследствии объемы увеличивались ежегодно, дойдя до показателя в 9 млн тонн в 2018 году, добыча на этом уровне сохранилась в 2019 году (в связи с соглашением ОПЕК+ о сокращении добычи).

Углеводородное сырье с месторождений группы компаний ИНК по сети межпромысловых нефтепроводов поступает на установки подготовки нефти, расположенные на Ярактинском и Ичединском месторождениях компании. Затем подготовленную нефть транспортируют до приемо-сдаточного пункта (ПСП) «Марковское» в Усть-Кутском районе Иркутской области – точки подключения к нефтеперекачивающей станции (НПС-7) ВСТО. Резервуарный парк на ПСП «Марковское» рассчитан на одновременное хранение 95 тыс. куб. м нефти, что полностью соответствует нормативным требованиям АК «Транснефть».

Справка

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) образовано в 2000 году. ИНК включает в себя группу компаний, занимающихся геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 48 участках недр в Восточной Сибири. С момента основания ИНК направила на развитие месторождений и лицензионных участков недр, строительство производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры более 300 млрд рублей.

ИНК и ее дочерние предприятия зарегистрированы и платят налоги в Иркутской области, является крупнейшим налогоплательщиком региона. В группе компаний ИНК работают около 10 тысяч человек.