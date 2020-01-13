За выходные в Иркутской области произошло 29 пожаров

В Иркутской области за прошедшие выходные дни произошло 29 пожаров. Они зарегистрированы в жилом секторе, на социально значимом объекте и в кафе. Двое человек спасены на пожарах в доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Днём 12 января, в Братске на ул. Железнодорожной произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме. Возгорание началось на балконе трёхкомнатной квартиры, на первом этаже. Хозяин квартиры находился на месте пожара. На момент прибытия первого подразделения в квартире и в подъезде наблюдалось сильное задымление. Огнеборцами в составе звена газодымозащитной службы были спасены двое жильцов, которые не смогли самостоятельно покинуть квартиру из-за дыма. Несколько минут потребовалось пожарным, чтобы справиться с открытым огнём. В результате пожара были повреждены хранившиеся на балконе вещи, балкон закопчён полностью. Общая площадь пожара составила 3 кв. м. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Утром 12 января произошел пожар в доме культуры в деревне Никулина Киренского района. Первыми к месту пожара прибыла добровольная пожарная команда из соседнего села Алымовка. Из ближайшей пожарно-спасательной части № 39, что в 55 километрах от деревни, был направлен пожарный расчёт. На момент прибытия пожарных одноэтажное деревянное здание было полностью охвачено огнем на площади 140 кв. м. Общими усилиями пожар был потушен спустя пять часов. Условием развития пожара стало его позднее обнаружение. Причина пожара устанавливается.

Еще два пожара произошли в кафе в Байкальске и в посёлке Хребтовая Нижнеилимского района. Причиной обоих пожаров, случившихся ночью и ранним утром, стало короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.

Самая распространенная причина пожаров – короткое замыкание электропроводки. 11 пожаров случились по этой причине. 8 пожаров возникли из-за нарушений правил пожарной безопасности при использовании печки. 3 – из-за неосторожного обращения с огнём.