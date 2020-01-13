Кредитный портфель Примсоцбанка по МСБ превысил 9 миллиардов рублей

Кредитный портфель Примсоцбанка по малому и среднему бизнесу превысил 9 миллиардов рублей по итогам 2019 года. Прирост за квартал составил более 1 миллиарда рублей, из них 83% — результат декабрьских выдач. Всего за 2019 год портфель кредитов МСБ вырос более чем на 2 миллиарда рублей, или на 31%.

— Постоянная модернизация существующих программ, вывод на рынок новых продуктов, участие в программах государственной поддержки бизнеса, поиск индивидуального подхода к каждому клиенту позволяют предложить малому бизнесу такие продукты, которые будут идеально подходить под его потребности — рассказал Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — Это позволяет нам привлекать новый спрос, а также поддерживать спрос на наши предложения, формируя дальнейшую лояльность наших постоянных клиентов

Также был установлен внутрибанковский рекорд по выдаче кредитов малому и среднему бизнесу — 25 декабря 2019 года были выданы кредиты на общую сумму более 205 миллионов рублей.

В банке отметили что самой популярной целью получения кредитов в 2019 году традиционно стало пополнение оборотных средств. Помимо этого, активным спросом пользуются инвестиционные кредиты и кредиты на приобретение недвижимости, а также рефинансирование действующих кредитов других банков.