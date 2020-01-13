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Фильм «Дылда» с иркутянкой в главной роли получил приз на кинофестивале в США

13 января 2020

Фильм Кантемира Балагова "Дылда", в котором главную роль исполнила иркутянка, получил приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы как "Лучший фильм на иностранном языке" на Международном кинофестивале в Палм-Спрингс в США. Об этом сообщают «РИА новости» со ссылкой на пресс-службу кинокомпании "Нон-Стоп Продакшн". 

Фильм включен и в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм». Номинантов объявят 13 января, церемония награждения состоится 9 февраля.

Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в Ленинграде. Одну из героинь, Ию, сыграла уроженка Иркутска Виктория Мирошниченко. Мировая премьера состоялась на 72-м Каннском международном кинофестивале.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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