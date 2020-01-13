Сотовые операторы начали повышать стоимость тарифов на связь

Сотовый оператор "Мегафон" повысит с 13 января повысит стоимость тарифов, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") - с 16 января. Как сообщает «РИА новости», соответствующие уведомления абонентам разослали в конце прошлого года.

В "Мегафоне", на такой шаг компания пошла с учетом роста потребления услуг абонентами. Нововведения затронут лишь небольшое число клиентов.

В "Вымпелкоме" заявили, что вынуждены прибегнуть к данной мере из-за расходов на реализацию требований законодательства и интенсивное развитие инфраструктуры.

По оценке аналитического агентства Content Review, операторы в наступившем году неизбежно станут повышать свои тарифы, это вызвано, среди прочего, расходами на реализацию требований "пакета Яровой" и закона об устойчивом рунете. По прогнозу экспертов, в 2020 году услуги мобильной связи в России могут подорожать на 17-18%.

Пакет антитеррористических законов (так называемый "пакет Яровой"), вступивший в силу с 1 октября 2018 года, в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей. Это требует от операторов существенных затрат на закупку оборудования.