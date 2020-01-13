Иркутская таможня в 2019 году перечислила в федеральный бюджет более 29 млрд рублей

Иркутская таможня в 2019 году перечислила в федеральный бюджет 29 млрд 237 млн рублей. При этом платежи при импорте товаров составили более 26,4 млрд рублей, при экспорте – более 2,3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Утилизационный сбор при ввозе на территорию РФ автотранспортных средств составил более 359,2 млн рублей. Также было перечислено иных платежей (акцизы, штрафы, прочие неналоговые доходы и другое) на сумму более 160,7 млн рублей.

В 2019 году Иркутской таможней была достигнута наибольшая сумма из всех перечислений в бюджет Российской Федерации за последние девять лет, начиная с 2010 года».

Увеличение роста объема платежей в прошедшем периоде произошло за счет возможности электронного декларирования товаров участниками внешнеэкономической деятельности, вне зависимости от его местонахождения, в результате чего о дополнительно перечисили в бюджет РФ более 4,7 млрд рублей.

По инвестиционным проектам производства в 2019 году ввозили технологическое оборудование для реконструкции и модернизации существующих производств, а также создания новых заводских и производственных площадок, что также обеспечило значительное поступление таможенных платежей. В рамках инвестиционных проектов в 2019 году было осуществлено декларирование товаров на 2,5 млрд рублей.

Наиболее крупными участниками внешнеэкономической деятельности, реализующими на территории Иркутской области инвестиционные проекты, являются предприятия «РУСАЛ», «Группа «Илим», «Фармасинтез», «ТД «ЕвроСибЭнерго», «Магистраль-Транзит» и другие.