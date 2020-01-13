Жителей Заларинского района подозревает в вырубке деревьев на 16 млн рублей

В июле 2019 года полицейские выявили незаконную рубку на территории Аларского района. В ходе следствия сыщики выявили ряд дополнительных незаконных рубок на территории соседнего Заларинского района. Позже правоохранители выявили организованную группу, предположительно причастную к хищению биоресурсов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

По оценкам специалистов, ущерб, нанесенный деятельностью злоумышленников, составил свыше 16 миллионов рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Полицейские задержали пятерых участников группы. Стражи правопорядка в ходе обысков изъяли предполагаемые орудия преступления – погрузочную технику, бензопилы, документацию и средства связи.

По версии следствия, группа действовала под руководством 29-летнего ранее судимого жителя Заларинского района и состояла как минимум из 6 местных жителей. В отношении наиболее активных участников суд избрал меру пресечения в виде ареста и подписки о невыезде. Организатор бизнеса объявлен в федеральный розыск. Сейчас проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия,

направленные на установление других участников группы и выявление дополнительных фактов противоправной деятельности.

Полиция за прошлый год установила 700 нелегальных лесозаготовителей, среди которых лидеры и организаторы 14 организованных преступных групп, деятельность которых полностью пресечена. Всего же за последние несколько лет к уголовной ответственности привлечено 6 тысяч так называемых черных лесорубов.

С мест незаконных рубок изъято 300 бензопил и 400 единиц техники (лесовозы, трактора, бульдозеры, погрузчики), на сумму в несколько сотен миллионов рублей.