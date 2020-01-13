В Иркутской области за два года сократился объем незаконных рубок на 60%

В Иркутской области за последние два года объем незаконно заготовленной древесины сократился на 60%, а причиненный в результате противоправных действий ущерб уменьшился на 4 млрд. рублей (с 6 до 2). Как сообщили в ГУ МВД России по региону, такие сведения подтверждаются регулярно проводимым космическим мониторингом лесного фонда.

Меры, принимаемые силовиками, позволили добиться существенной декриминализации лесной отрасли в 10 районах Приангарья. В их числе Иркутский, Заларинский, Зиминский, Нижнеудинский, Куйтунский, Братский, Усть-Илимский районы и ряд других территорий региона.

В 2019 году установлено 700 нелегальных лесозаготовителей, среди которых лидеры и организаторы 14 организованных преступных групп. Только за прошлый год с мест незаконных рубок изъято 300 бензопил и 400 единиц техники (лесовозы, трактора, бульдозеры, погрузчики) на сумму в несколько сотен миллионов рублей.

За последние несколько лет уголовное наказание понесли 6 тысяч так называемых черных лесорубов.

Практика показывает, что значительная часть злоумышленников добровольно отказываются от своих намерений в связи с ужесточением наказания за совершенные деяния. Количество таких постановлений судами с 2014 года возросло в 20 раз. В прошедшем году 82 обвиняемых, признанных виновными, направлены в места лишения свободы. В свою очередь, за приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины возбуждено 28 уголовных дел по статье 191.1 УК РФ.

В ходе проведения межведомственных проверок по соблюдению закона Иркутской области «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области» выявлено 320 административных нарушений. Виновные лица привлечены к ответственности.