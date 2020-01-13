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Банк «Открытие» профинансировал бюджет Иркутской области на 1 млрд рублей

13 января 2020

Банк «Открытие» выдал правительству Иркутской области транш в размере одного млрд рублей в рамках невозобновляемой кредитной линии, открытой кредитной организацией по результатам выигранного в ноябре 2019 года конкурса на привлечение правительством региона кредитных средств от финансовых организаций.

<p>Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области.
Фото: Андрей Фёдоров

Выданные в рамках контракта средства направлены на покрытие дефицита регионального бюджета.

Банк планирует принимать активное финансовое участие в реализации крупных инвестиционных проектов региона, поддержке малого и среднего бизнеса, в проектах по восстановлению территорий, пострадавших от летних паводков в 2019 году», -  отметил управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев.

Соглашение о сотрудничестве между банком «Открытие» и правительством Иркутской области было подписано в октябре 2019 года. Документ предусматривает активную совместную работу по разработке и реализации инвестиционных, инфраструктурных и социальных проектов, повышению качества банковского обслуживания населения и предприятий, улучшению доступности современных финансовых услуг банка «Открытие» на территории региона.

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking.
Ключевым акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 99,99%.
«Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), НПФ «Открытие» (пенсионная индустрия), УК «Открытие», «Открытие Брокер» (брокерские услуги).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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