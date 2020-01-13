В Олхе проводится расчистка русла ручья во избежание подтопления жилых домов

В д. Олха Шелеховского района действует режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 13 января подтопленных жилых домов, приусадебных участков и автомобильной дороги «Шелехов–Большой луг» нет. Подъем уровня воды не прогнозируется. Однако аварийные работы для минимизации риска подтопления домов при возможном подъёме воды в ручье, впадающем в реку Олху, продолжаются. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Силами местной администрации обустроен вал для защиты автомобильной дороги и жилых домов протяженностью 200 метров, проведена работа по вскрытию ледового покрова в отводном канале и расчистке его русла протяженностью 400 метров. Эта работа сегодня продолжается. Дополнительно привлечён траншеекопатель для расчистки отводного канала протяженностью 180 метров. Проводится промывка горячей водой водопропускной трубы под автомобильной дорогой.

Всего в превентивных работах задействовано 15 человек и 6 единиц техники.