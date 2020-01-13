Ещё 2 ледовые переправы открыли в Иркутской области

Две переправы открыли в Иркутской области. В Киренском районе через реку Киренгу прошла освидетельствование ледовая переправа на участке «Киренск-Гарь» с ограничением грузоподъемности до 20 тонн. В Тайшетском районе в районе посёлка Соляная через реку Бирюса открыта технологическая ледовая переправа для нужд местного лесхоза. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В Шелеховском районе ледовая переправа через реку Иркут сообщением «Моты-Шаманка» временно закрыта из-за образования наледи и возможного разрушения ледового покрова.

Сейчас в Иркутской области открыты 32 ледовые переправы.

Государственные инспекторы по маломерным судам напоминают: для избежания происшествий при переезде по ледовой переправе необходимо соблюдать все ограничения и дорожные знаки.

О несанкционированных выездах автомобилей на лёд необходимо сообщить в местную администрацию или на телефон доверия в Главном управлении МЧС России по Иркутской области: 8 (3952) 399-999.