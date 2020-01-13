Иркутян приглашают на кастинг для съемок рекламного ролика

В Иркутске во второй половине января 2020 г. пройдут съемки рекламного ролика крупного федерального бренда. Siberica Film production объявляет первый этап кастинг среди местных жителей. Об этом сообщают организаторы.

От соискателя на роль требуется в текстовом формате указать: героя (героев), на роль, которого вы претендуете, свои ФИО, возраст, рост, место проживания, контактные данные. Для несовершеннолетних соискателей заявку заполняют родители, так же указываются контактные данные родителей.

Помимо текстового сообщения необходимо отправить фотографию портретной крупности, а так же видео файл (возможно использование мобильных устройств).

Требование к видеофайлу: представится (ФИО достаточно) и показать актерские навыки, демонстрируя одну из эмоций, заданной для героя, на роль которого вы претендуете. Видео должно длиться не более 2-3 мин, положение камеры - горизонтальное. Освещение должно позволить разглядеть ваш цвет волос, желательно, цвет глаз, а так же ваши актерские навыки. Приветствуются дополнительные ссылки на видеоматериалы демонстрирующие вашу игру, если такие имеются (театральные постановки, видео ролики, публичные выступления и т.п.)

От претендентов ждут: текстовое сообщение, фото, видео.

Результаты первого этапа будут объявлены 15 января 2020.