По факту сброса сточных вод в Ангару начата прокурорская проверка

По факту залпового сброса, предположительно, сточных вод в акваторию Ангары, по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, начата проверка Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры с привлечением Росприроднадзора, службы охраны природы и оз. Байкал и других государственных контролирующих органов. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Накануне появилась информация, что в районе улицы Курганская в поселке Боково Ленинского района в Иркутске произошел сброс жидкости неизвестного происхождения. Этот факт зафиксировали на видео жители областного центра, выложили в социальные сети.

Временно исполняющий обязанности главы региона распорядился принять необходимые меры для установления источника сброса, а также провести необходимые исследования в акватории Ангары, оценить возможный экологический ущерб.

Как сообщили в службе по охране природы и оз. Байкал, пробы воды в месте, где был зафиксирован сброс, сегодня возьмут специалисты ведомства, а также Росприроднадзора.

Игорь Кобзев дал поручение и.о. первого заместителя губернатора региона - председателя правительства Руслану Болотову, а также и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Андрею Крючкову взять ситуацию на личный контроль. Ответственным поручено донести до населения Иркутской области важность своевременного информирования контролирующих органов о подобного рода нарушениях.

Кроме того, Игорь Кобзев поручил определить все хозяйствующие субъекты, которые производят сброс сточных вод в Ангару, усилить контроль за их деятельностью, чтобы исключить негативное влияние на экосистему.