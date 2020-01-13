В Ольхонском районе осужден напавший на инспекторов Заповедного Прибайкалья

Ольхонский районный суд вынес приговор местному жителю, который напал на госинспекторов Заповедного Прибайкалья. Суд вынес приговор - 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Весной 2019 года группа сотрудников ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» отправилась на остров Ольхон для инвентаризации и обследования новых туристических баз, во время посещения одного из объектов мужчина, пребывавший на территории, напал на сотрудников учреждения, находящихся при исполнении должностных обязанностей. Оружием послужила совковая лопата. Госинспекторы обезвредили нападавшего и вызвали наряд полиции.

По факту нападения СУ СКР по Иркутской области было возбуждено уголовное дело.