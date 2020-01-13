Подрядная организация в январе текущего года выходит на строительство микрорайона «Восточный» в Нижнеудинске

Строители на первом этапе планируют возвести восемь многоквартирных пятиэтажных домов. Представитель другой подрядной организации также подтвердил на совещании готовность выйти на площадку в микрорайоне «Восточный» для строительства индивидуальных домов.Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.



Строительство нового микрорайона «Восточный в Нижнеудинске будет проходить в два этапа. На первом площадь застройки составит 60 га. Будет возведено 172 индивидуальных жилых дома и 28 многоквартирных (по 40 квартир в каждом). В них поселятся пострадавшие летом прошлого года от паводка, а также граждане из ветхого и аварийного жилья.



На втором этапе будет построено 411 индивидуальных и 16 многоквартирных жилых домов на участке площадью 93,6 га. В микрорайоне запланированы участки для строительства торгового и культурного центров, школы на 600 учащихся и детского сада на 190 мест, спортивных сооружений.