Ключевая ставка в России снизится, а инфляция к концу 2020 увеличится – прогноз аналитиков ВТБ

Аналитики ВТБ представили прогнозы инфляции, валютных курсов и ключевых ставок в Казахстане, России, Украине и Белоруссии.

Об инфляции

В целом они прогнозируют, что инфляция в регионе в наступившем году будет ниже, чем в прошлом – за исключением России, где к концу года они ожидают ускорения роста цен почти до +4%.

– В Казахстане инфляция останется примерно на том же уровне, что и сейчас, – считают аналитики ВТБ. – К концу года общий ИПЦ, согласно нашим прогнозам, составит +5,4% г/г. Рост цен на продукты питания снизится до +6,6% г/г против почти +10% в 2019 г., что, однако, будет уравновешиваться ускорением инфляции в сегменте услуг – до +4% против почти 0% в 2019 г.

В России мы ожидаем замедления инфляции в 1к20 с последующим ускорением во 2п20. На конец года мы прогнозируем инфляцию на уровне +3,7% г/г при ощутимом ускорении роста цен на продукты питания, неизменном уровне инфляции в сегменте услуг и некотором замедлении роста в сегменте непродовольственных товаров в связи с выраженным эффектом переноса укрепления курса рубля.

Мы прогнозируем дальнейшее снижение инфляции в Украине; основное замедление мы ожидаем в 1п20. К концу года темпы роста цен должны опуститься до +4,8% г/г, прежде всего благодаря замедлению роста в сегментах услуг и продовольственных товаров при некотором повышении инфляции в непродовольственном сегменте.

В Белоруссии инфляция, по нашим расчетам, останется на уровне 2019 г. Мы полагаем, что к концу 2020 г. инфляция в стране замедлится до +5% г/г, главным образом за счет заметного снижения темпов роста в сегменте услуг – с +8,0% до +7,2%.

О курсах валют

Аналитики ВТБ дают следующий прогноз валютных курсов относительно доллара США на конец 2020 г.: тенге – 387; рубль – 63; гривна – 25,3; белорусский рубль – 2,1.

– Мы ожидаем, что курс USDKZT будет держаться на более–менее стабильном уровне и на конец 2020 г. составит 387, курс USDRUB опустится ближе к 63, USDUAH составит 25,3, а USDBYN снизится до 2,1. Таким образом, курсы всех рассматриваемых валют, за исключением тенге, в 2020 г. останутся на более высоких уровнях, чем в начале 2019 г., сохранив уровни, достигнутые на ожиданиях более низких базовых ставок – отмечают эксперты ВТБ.

О ставках

По мнению экспертов ВТБ, ключевая ставка на конец 2020 года в Казахстане составит 8,00–8,25%, в России – 5,75%; Украине – 8,00–8,25%, Белоруссии – 7,5–8,0%.

– Мы ожидаем, что Нацбанк Казахстана в 2020 г. снизит ключевую ставку на 0,75–1,00 пп на фоне стабилизации общего ИПЦ. В результате такого смягчения денежно–кредитной политики ключевая ставка примерно уложится в рамки рассчитанного НБК диапазона реальной нейтральной процентной ставки, составляющего 3,0–3,5% (с поправкой на долю неопределенности, обычную для таких расчетов).

Мы полагаем, что Банк России продолжит процесс смягчения денежно–кредитной политики, в 2020 г. предприняв как минимум два снижения ключевой ставки по 25 бп каждое. Таким образом, по итогам года ставка опустится до 5,75%. В зависимости от степени чувствительности инфляции к смягчению денежно–кредитной политики во 2п19–1п20, Банк России может воздержаться от дальнейшего снижения ключевой ставки (наш базовый сценарий) или снизить её еще больше, если реакция со стороны спросовой инфляции будет сочтена недостаточной.

По нашим расчетам, Нацбанк Украины к концу 2020 г. снизит ключевую ставку до 8,00–8,25%. Среди регуляторов стран группы НБК – единственный, кто в той или иной форме объявляет ориентир по ключевой ставке. Наша оценка в целом совпадает с обозначенным НБК целевым уровнем на 1п20, но предполагает потенциал для более активного снижения ставки во 2п20.

Траектория денежно–кредитной политики НБРБ выглядит менее определенной, поскольку Белоруссия пока находится на этапе перехода к режиму инфляционного таргетирования. Тем не менее наши расчеты указывают на наличие потенциала для снижения ключевой ставки НБРБ до 7,5–8,0% к концу 2020 г.