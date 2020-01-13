Минтранс прорабатывает продажу льготных билетов онлайн через Единую систему соцобеспечения

Минтранс при участии пенсионного фонда России и крупнейших авиаперевозчиков прорабатывает вопрос о продаже через интернет льготных авиабилетов с верификацией граждан через Единую систему соцобеспечения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

Как сообщает информагентство, замглава минтранса Александр Юрчик отметил, что ПФР уже участвует в подобном пилотном проекте по продаже льготных железнодорожных билетов. По его результатам возможно рассмотрение вопроса о дальнейшем расширении применения найденного решения на другие виды транспорта.

К 30 апреля все участники должны будут проверить наличие в ЕГИССО всей необходимой информации о льготной категории граждан, требуемой для подтверждения при бронировании авиабилетов. Также им поручено "проработать с операторами систем бронирования билетов и ПФР вопрос о способах подключения используемых систем бронирования и продажи авиабилетов к ЕГИССО", указано в письме.