Маркировка лекарств станет обязательной с 1 июля

В самом конце 2019 года вступил в силу закон, который перенес срок обязательной маркировки всех лекарств с 1 января 2020 года на 1 июля. Об этом сообщает «Российская газета».

С 1 июля производство и импорт немаркированных лекарств будут запрещены, а передача сведений об обороте промаркированных лекарств в систему станет обязательной для всех участников обращения лекарств.

Коды для препаратов стоимостью менее 20 рублей за упаковку будут предоставляться бесплатно. Для всех остальных лекарств стоимость одного кода составит 50 копеек, причем организаторы уверяют, что это никак не отразится на конечной цене препарата, хотя компаниям-производителям пришлось установить на своих линиях довольно дорогое оборудование. Производители лекарств, которые уже интегрировались в систему и были готовы начать маркировку с 1 января, смогут получать цифровые коды бесплатно до июля 2020 года. Это решение было предложено оператором "ЦРПТ", который взял затраты на себя, и поддержано правительством РФ.

Когда вся система маркировки заработает в полную силу, потребители лекарств тоже смогут стать ее участниками. Для этого можно будет использовать сканеры, которые установят в аптеках, или загрузить в свой смартфон специальное приложение. Оно позволит сканировать криптокод на упаковке препарата и таким образом удостоверяться в его подлинности и качестве.

По расчетам, за год система мониторинга должна будет отслеживать около 6 миллиардов упаковок лекарств и охватит более 350 тысяч участников фармрынка, среди которых около 1000 отечественных и зарубежных производителей лекарств, более 100 тысяч больниц и 250 тысяч аптек.