В 2019 году погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге составила 63,3 млн тонн

Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в 2019 году составила 63,3 млн тонн, что на 1,1% ниже прошлогоднего показателя. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Грузооборот в 2019 году составил 210 млрд тарифных тонно-км (+0,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 265 млрд тонно-км (+0,1%).
Восточно-Сибирской железной дорогой за 12 месяцев 2019 года погружено:
- каменного угля – 28,8 млн тонн (-1,2% январю-декабрю 2018 года);
- лесных грузов – 8,3 млн тонн (-14,7%);
- нефти и нефтепродуктов – 8,2 млн тонн (+2%);
- руды железной – 5,9 млн тонн (+14,5%);
- строительных грузов – 1,8 млн тонн (+14,9%);
- промышленного сырья – 1,7 млн тонн (+6,9%).
- химикатов – 559 тыс тонн (-20%);
- лома черных металлов – 526 тыс тонн (+1,6%);
- цемента – 497 тыс тонн (+14,3%);
- химических и минеральных удобрений – 239 тыс тонн (-1,2%);
- зерна – 51 тыс тонн (+47,7%);
Погрузка в декабре 2019 года составила 5,2 млн тонн, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Грузооборот в декабре 2019 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,5% и составил 17,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 4,5% и составил 21,9 млрд тонно-км.