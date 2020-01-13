По итогам 2019 года женщин премировали чаще мужчин

По итогам 2019 года премию получили 30% сотрудников российских компаний. Согласно результатам декабрьского исследования Superjob, рассчитывали на премию 29%. Об этом сообщает SuperJob.

Среди мужчин премирования ожидали 30%, получили премии 27%. Женщины, напротив, были излишне осторожны в своих прогнозах: ожидали премирования 29%, в итоге получили премии 33%. Однако самыми скромными оказались респонденты старше 45 лет, среди них лишь каждый четвертый рассчитывал на дополнительные выплаты, а в результате получили их 30%.

В сравнении с аналогичными исследованиями прошлых лет, премии по итогам года реже всего получали в 2011 году (17%). Сегодня число сотрудников, премированных по итогам года, значительно выше (30%).