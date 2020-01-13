На ВСЖД наградили пассажира, купившего 25000-й билет на электропоезд через мобильное приложение

Покупателя 25 000 билета на электричку, приобретенного через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», наградили на Восточно-Сибирской железной дороге. Проездной приобрела иркутянка Надежда Шевчук. Юбилейному пассажиру вручили сертификат на приобретение цифровой техники и памятные сувениры. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Возможность покупки билетов на электрички через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» у жителей Иркутской области и Республики Бурятия появилась год назад. Как отмечают представители «Байкальской ППК» с каждым месяцем количество таких проездных документов растет.

По итогам 2019 года Байкальская пригородная пассажирская компания перевезла более 10 млн. пассажиров, что на 80 тыс. больше, чем в предыдущем.

Напоминаем, что при покупке проездного через мобильное приложение распечатывать бумажный билет пассажиру не обязательно, необходимо сохранить электронную версию непосредственно на устройстве, которая будет доступна для просмотра даже при отсутствии интернета. Контролер проверяет документ на экране смартфона. Приложение доступно круглосуточно, купить билет можно в удобное время, в любом месте и без комиссии.