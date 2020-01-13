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Семьям с детьми предложили упростить переход на выгодную ипотеку

13 января 2020

В Госдуму внесли законопроект, упрощающий для семей с детьми переход на ипотеку с более выгодными условиями. В случае принятия документа упростится процесс рефинансирования ипотечных кредитов, в том числе с использованием средств маткапитала. Об этом пишет «Российская газета». 

Также должны будут снизиться риски новых кредиторов в части оформления обеспечения, что позволит сразу установить пониженную процентную ставку по кредиту.

Законопроект предусматривает механизм защиты интересов детей и добросовестных покупателей квартир, приобретаемых у граждан, которые использовали маткапитал при погашении ипотеки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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