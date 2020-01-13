Игорь Кобзев: Первая задача состоит в исключении сезонных рисков при ликвидации экологически вредных производств

На оперативном совещании, которое провел временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев с членами регионального правительства и главами МО, рассмотрели вопрос о работе по ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду отходов, накопленных в результате деятельности экологически вредных производств – на промплощадках бывшего «Байкальского целлюлозно-бумажного комбината» и «Усольехимпрома». Об этом сообщили в региональном правительстве.

По словам Кобзева, в регионе две степени важности при рассмотрении проблем: оперативная состоит в том, чтобы при прохождении весеннего паводка полностью исключить сезонные риски негативного воздействия на окружающую среду, плановая – в том, чтобы строго следовать предложенному графику ликвидации всех последствий экологически вредных производств.



Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков доложил, что с подрядчиком, который будет работать над устранением ущерба, допущенного БЦБК, установлен тесный контакт, готовится дорожная карта работ. Но первоочередными задачами определены понижение уровня шламовых вод и щелокосодержащей жидкости для безопасного прохождения весеннего паводка. Также ведется претензионная работа по отношению к АО «Росгеология», которое не справилось с поставленными задачами.



Генеральный директор ГазЭнергоСтроя Сергей Чернин пояснил, что все технологические решения, которые предполагаются для устранения экологических проблем БЦБК, уже прошли государственную экологическую экспертизу. По его словам, на территории Иркутской области будет необходимо открыть обособленное подразделение ГазЭнергоСтроя, что будет способствовать организации примерно 300 новых рабочих мест. Также для работ планируется привлекать местные подрядные организации.



– За свои деньги, не дожидаясь госконтракта, мы уже изготавливаем оборудование, в самое ближайшее время приступим к работе, – сказал Сергей Чернин.



Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов доложил о работе по ликвидации отходов деятельности ООО «Усольехимпром». Сегодня проектная документация с положительными заключениями государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации уже направлены в Минприроды России для включения в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде и в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология». С целью предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации и обеспечения экологической безопасности на территории промышленной площадки ООО «Усольехимпром» сформирована и работает межведомственная рабочая группа, состав которой утвержден распоряжением временно исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области.



Теймур Магомедов отметил, что для проведения дальнейших работ на промплощадке ООО «Усольехимпром» целесообразно привлечь единого поставщика услуг по обезвреживанию отходов 1-2 класса опасности. Запланировано проведение совещания с представителями Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» для обсуждения совместных работ и определения перечня объектов накопленного экологического вреда на усольской промплощадке.



Предлагается также в дальнейшем ограничивать доступ посторонних лиц на промышленную площадку ООО «Усольехимпром», где выделены потенциально опасные участки: цех ртутного электролиза, подземные скважины рассолопромысла комбината «Сибсоль», емкости с отходами производства.