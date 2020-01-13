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В Иркутске парковки на участках улиц Пискунова и Красноказачья запретят

13 января 2020

В Иркутске с 20 января парковка по улице Пискунова от Депутатской до Красноказачьей с четной стороны и от Красноказачьей до Омулевского с нечетной стороны будет запрещена. Об этом сообщили в администрации города. 

Решение принято совместно с представителями госавтоинспекции после обращения МУП «Иркутскгортранс»: припаркованный транспорт регулярно мешает проезду трамваев на этих участках, из-за чего нарушается график работы общественного транспорта.

Также с 14 января запретят парковку по ул. Красноказачья в районе пересечения с улицей Зверева. На участке установлены знаки 3.28 «Стоянка запрещена», 8.23 «Фотовидеофиксация». Это решение принято совместно с представителями ОГИБДД для увеличения пропускной способности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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