Игорь Кобзев: Если «МедТехСервис» решит войти в число резидентов ТОСЭР в Тулуне, мы готовы оказать поддержку

13 января временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев посетил завод по производству диабетических тест-полосок ООО «МедТехСервис». Проект реализуется при содействии областного Правительства в лице АО «Корпорация развития Иркутской области» (общая сумма участия составляет 630 млн рублей), сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Компания ООО «МедТехСервис» - единственный производитель «полного цикла» тест-полосок для определения уровня глюкозы в крови на территории РФ и имеет статус регионального инвестиционного проекта Иркутской области.

Официальное открытие предприятия состоялось 21 ноября 2018 года. В 3 квартале 2019 года предприятие начало реализацию продукции импортозамещения на территории России. Оборудование для ООО «МедТехСервис» изготовлено по индивидуальному заказу у компании из Республики Корея и является одним из самых современных в мире. Технология производства тест-полосок для измерения уровня сахара в крови - инновационная разработка корейского партнера, научно-производственной компании B-Bio Co., LTD, она позволила значительно снизить себестоимость продукции и предложить на рынок тест-полоски марки Gmate в 1,5-2 раза дешевле, чем аналогичные иностранные производители.

Это, в свою очередь, позволит существенно снизить бюджетные расходы на госзакупки тест-полосок, а также увеличить объем госзакупок учреждениями здравоохранения на территории РФ, заместив дорогостоящие иностранные аналоги.

Игорь Кобзев побывал на производственном комплексе, а также провел совещание, участники которого обсудили дальнейшую реализацию инвестпроекта, перспективы расширения рынков сбыта, импортозамещение на территории Иркутской области и России; вопросы обеспечения продукцией ООО «МедТехСервис» диабетиков-льготополучателей региона; перспективы строительства завода по производству систем определения уровня глюкозы в крови в Тулуне.

- Уверен, что этот проект должен получить развитие, поскольку не только на территории Иркутской области, но и во всей России есть люди, которые остро нуждаются в продукции, производимой на предприятии, - отметил Игорь Кобзев. - Кроме того, Правительство области готово оказать поддержку в том случае, если предприятие примет решение войти в число резидентов ТОСЭР в Тулуне.