Пузырь лопнет, кризис неизбежен

Традиционно считается, что мировой кризис начнется с обвала американского рынка акций, который должен потянуть за собой другие фондовые рынки, валюты emerging markets, нефть и так далее. И это очень похоже на правду. Однако для кризиса должна быть фундаментальная основа. Серьезная диспропорция в глобальной экономике или финансах, уверен Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»:

– Взглянем на цифры. Капитализация General Motors составляет $48 млрд., Ford - $37 млрд. То есть суммарно их капитализация составляет $85 млрд. А вот капитализация Tesla $87 млрд. Убыточная Tesla стоит больше, чем Ford и GM, которые показывают прибыль. Для сравнения наше национальное достояние, абсолютно прибыльный «Газпром», стоит сегодня на Московской бирже менее $100 млрд. Когда этот пузырь лопнет - я не знаю. Трампу это не выгодно.

И я по-прежнему считаю, что до президентских выборов в США это маловероятно. Но то, что пузырь лопнет – я уверен. А после выборов Трамп может вообще реструктуризировать долг и отменить доллар, введя новую валюту для США, Канады и Мексики. Говорят, что и Австралию, как погорельцев, возьмут. Скажу две вещи, Банк России абсолютно прав, что значительную часть резервов держит в монетарном золоте. А «Сургутнефтегазу» давно пора распределить свой знаменитый кэш в размере $51 млрд. среди акционеров.