Игорь Кобзев: вопросам импортозамещения необходимо уделять особое внимание

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев посетил завод по производству диабетических тест-полосок ООО «МедТехСервис». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Проект реализуется при корпорации развития Иркутской области (общая сумма участия составляет 630 млн рублей.



Компания ООО «МедТехСервис» - единственный производитель «полного цикла» тест-полосок для определения уровня глюкозы в крови на территории страны и имеет статус регионального инвестиционного проекта Иркутской области.



Технология производства тест-полосок для измерения уровня сахара в крови - инновационная разработка корейского партнера, научно-производственной компании B-Bio Co., LTD, она позволила значительно снизить себестоимость продукции и предложить на рынок тест-полоски марки Gmate в 1,5-2 раза дешевле, чем аналогичные иностранные производители.



Это, в свою очередь, позволит существенно снизить бюджетные расходы на госзакупки тест-полосок, а также увеличить объем госзакупок учреждениями здравоохранения на территории России, заместив дорогостоящие иностранные аналоги.

Игорь Кобзев провел совещание, участники которого обсудили перспективы строительства завода по производству тест-полосок в Тулуне.

- Правительство области готово оказать поддержку в том случае, если предприятие примет решение войти в число резидентов ТОСЭР в Тулуне, - отметил Игорь Кобзев.