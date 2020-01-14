3% россиян, готовых к переезду, рассматривают вариант с понижением социального статуса

3% россиян, готовых к переезду, рассматривают вариант с понижением социального статуса ради моральной перезагрузки. Большинство боится не найти новую достойную работу после возвращения. Опрос проводил SuperJob для журнала Forbes.

Основатель рекрутинговой платформы Superjob Алексей Захаров считает, что дауншифтеров «в подлинном смысле этого слова» среди россиян крайне мало.

По его мнению, это должен быть высокопоставленный обеспеченный человек, который по доброй воле отказывается от социального статуса и перешёл на уровень ниже, желая освободиться от ответственности за других людей и напряженного графика.

- Наша элита, мигрировавшая в Лондон, — это дауншифтеры. А 25-летний менеджер среднего звена, который не нашел себя и поехал искать на Бали, никакой не дауншифтер, а просто лузер», — заявил Захаров в разговоре с Forbes.

В опросе приняли участие 3000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга.