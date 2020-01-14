В министерстве образования Иркутской области произошли кадровые перестановки

В министерстве образования Иркутской области новые назначения. Заместителей министра педагогическому сообществу региона и коллективу министерства сегодня представил врио губернатора Игорь Кобзев. Об этом сообщили в областной администрации.



Пост заместителя министра по вопросам среднего профессионального образования занял Артем Якубовский, до этого 17 лет возглавлявший Иркутский авиационный техникум. Заминистра по вопросам общего и дошкольного образования назначена Наталья Черных. Также она будет курировать отдел социальной адаптации отдельных категорий детей.



Наталья Черных 24 года работает в сфере образования, прошла путь от учителя до руководителя образовательной организации, семь лет проработала в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. За личный вклад в развитие системы образования ей присвоено почетное звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации».



- В министерстве образования произошли кадровые перестановки. Это сделано для того, чтобы повысить эффективность работы, - отметил глава региона.



В ходе встречи главе региона задали и несколько вопросов. Один из них касался строительства нового детского сада в предместье Радищева в Иркутске. Мэр города Дмитрий Бердников рассказал, что строительство начнется в 2020 году.