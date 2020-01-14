В министерстве труда рассказали, насколько в этом году вырастут зарплаты

Реальная зарплата в 2020 году увеличится на 2,3%, а реальные располагаемые доходы населения - на 1,5%. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на министра труда и социальной защиты России Максима Топилина.

Оплата труда работников бюджетного сектора экономики продолжит расти.

Зарплаты категорий, обозначенных в майских указах президента от 2012 года, по-прежнему будут соотноситься со среднемесячным доходом от трудовой деятельности в регионе.

Бюджетники вне указов, например, кадровики, юристы, бухгалтеры, инженерно-технические и вспомогательные работники бюджетных учреждений, обслуживающие здания и оборудование, тоже получат прибавку: с 1 октября 2020 года фонд оплаты труда по ним будет проиндексирован на 3%, в 2021 и 2022 годах, также с 1 октября - на 4% ежегодно.