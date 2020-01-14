Выставка Жан-Марка Годэ «Книги в жизни» откроется в Усть-Куте 15 января

Экспозиция из 50 работ французского фотохудожника и режиссера Жан-Марка Годэ 15 января в 15:00 представят в Усть-Кутской межпоселенческой библиотеке. Выставка «Книги в жизни», организованная при поддержке Иркутской нефтяной компании, Французского Института в Москве, Центра французского языка и культуры Альянс Франсез-Иркутск, будет работать до 14 марта. Об этом сообщают организаторы праздника чтения «День Ч»

Жан-Марк Годэ – известный фотограф и режиссер из Франции. Его фотографии из серии Livres en vie («Книги в жизни») регулярно выставляются как на родине автора, так и за границей – в библиотеках, медиатеках, на книжных салонах.

Выставка «Книги в жизни» впервые была представлена в Иркутской области в октябре 2019 года – на празднике чтения «День Ч» в иркутском ТВЦ «Галерея Revолюция». О фотоработах и их создании иркутянам рассказал сам автор. В ноябре и декабре выставку смогли увидеть посетители Гуманитарного центра – библиотеки имени семьи Полевых и Иркутской областной библиотеки имени И.И. Молчанова-Сибирского.

Вход на выставку свободный.

Справка

Иркутская нефтяная компания занимается геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 48 лицензионных участках в Восточной Сибири. ИНК ежегодно увеличивает добычу нефти и газа, внедряет новые технологии, создает рабочие места и обеспечивает существенный рост налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. C 2014 реализует масштабный проект по эффективному освоению газовых запасов месторождений на севере Иркутской области.

ИНК уделяет значительное внимание развитию социальной и культурной сферы в регионах присутствия. В Иркутской области компания, в частности, поддерживает фестиваль «Звезды на Байкале», Международный фестиваль поэзии на Байкале имени Анатолия Кобенкова, «Северный десант», на долгосрочной основе помогает музеям, библиотекам и домам культуры, год за годом увеличивая перечень спонсируемых творческих проектов.