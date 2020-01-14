В Олхе планируют привлечь дополнительную технику, чтобы не допустить подтопления

Режим чрезвычайной ситуации, связанный с возникшей угрозой подтопления домов и автомобильной дороги «Шелехов–Большой луг», продолжает действовать в Олхе. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, работы осложнены твердостью грунта, поэтому для продолжения расчистки отводного канала планируется привлечь дополнительную инженерную технику в количестве 5 единиц.

Подтопленных жилых домов и участков автомобильной дороги нет. Для предотвращения разлива ручья, впадающего в реку Олха, в селе обустроен заградительный вал для защиты автомобильной дороги и жилых домов протяженностью 200 метров, проведена работа по вскрытию ледового покрова в отводном канале протяженностью 410 метров, прорыт резервный отводной канал. Для временного пропуска грузового автотранспорта переоборудован проездной трап. В зоне подтопления на дороге местного значения установлены деревянные трапы и настилы для проезда автомашин и передвижения пешеходов. Организовано круглосуточное дежурство из числа сотрудников администрации Олхинского сельского поселения.