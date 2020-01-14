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Руководителя МУП «Водоканал» вызвали в прокуратуру из-за слива отходов в Ангару

14 января 2020

Установлено ответственное лицо, из-за которого в Иркутске произошло загрязнение р. Ангара. В Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре сказали, что это МУП «Водоканал». Руководитель предприятия, вызван в прокуратуру для дачи объяснений. 

Для установления фактических обстоятельств привлечены органы Роспироднадзора, Роспортебнадзора, Росрыболовства, а также Служба по охране природы и озера Байкал.

Для химического анализа взяли пробу воды.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования в целях недопущения подобных фактов в будущем.

Напомним, в районе улицы Курганская в поселке Боково Ленинского района в Иркутске произошел сброс жидкости неизвестного происхождения. Этот факт зафиксировали на видео жители областного центра, выложили в социальные сети.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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