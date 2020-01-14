Акционное предложение по картам Union Pay Gold от Банка «Приморье» - до 31 января 2020

Банка «Приморье» предлагает воспользоваться специальным пакетом услуг UnionPay Gold от банка до 31 января 2020 года и получить двойной сash-back * за покупки и процент на остаток по счету.

— Оформив карты UnionPay Банка «Приморье», их держатели могут хорошо на них заработать: cash-back 5% будет возвращаться на карту за покупки в супермаркетах на территории России, 2% — за покупки за рубежом. Кроме того, предусмотрено начисление процентов на счет: 3% годовых на остаток по счетам в рублях и 2% годовых на остаток по счетам в юанях, — комментирует руководитель Управления транзакционного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Дмитрий Цвиркун. — Среди других преимуществ карты — бесплатные** выпуск и обслуживание, возможность снимать деньги без комиссии в сторонних банкоматах, причем как в России, так и за рубежом.

Для клиентов, часто бывающих в Китае, стоит открыть карту UnionPay Gold Банка «Приморье» в юанях — для проведения оплаты и снятия наличных в банкоматах КНР без двойной конвертации, а также выгодного курса обмена «рубли — юани» и «юани — рубли» без пополнения карты***.

Как и другие карты Банка «Приморье», оформить карту UnionPay Gold можно по круглосуточному бесплатному номеру Контакт-центра : 8 800 200 20 86, через Мобильное приложение Банка «Приморье», на сайте и в любом офисе Банка.

*** Максимальная общая сумма cash-back в месяц — 2000 рублей. Cash-back 5% начисляется только на покупки в Российской Федерации, cash-back 2% начисляется только на покупки за рубежом. Cash-back не начисляется на MCC: 4829, 6538 — Перевод денежных средств, 4900 — коммунальные платежи, 6012 — Финансовые институты, 6051 — Иностранная валюта, 7995 — Лотереи, казино, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399 — Государственные услуги. Полный перечень — в Правилах начисления cash-back . Указанный пакет услуг предоставляется к картам, выпущенным до 31.01.2020 включительно. К картам, выпущенным позднее, предоставляется пакет услуг, аналогичный UnionPay China TravelCard («Стандартные карты»).

*** При сумме покупок по карте свыше 30,000 руб./мес. обслуживание — 0 рублей, если сумма покупок меньше указанной суммы, то 99 руб./мес.

*** При пополнении карты, открытой в юанях, через кассу Банка. Определяется курсом валюты на дату обращения клиента.