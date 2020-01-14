Новости Более одной тысячи клиентов Россельхозбанка уже приобрели платежные кольца PayRing Анализ рынка инновационных продуктов позволил Россельхозбанку определить возрастающий спрос на альтернативные формы оплаты покупок. Покупатели все чаще используют различные бесконтактные формы оплаты, такие как ApplePay, Samsung Pay, Google Pay, SwatchPay, Huawei Pay, МИР Pay и Кошелёк Pay. Одними из таких «умных» форм бесконтактной оплаты стали платежные кольца PayRing, выпущенные при сотрудничестве Россельхозбанка и компании-производителя. С января 2019 года Россельхозбанк привлек более 1,1 тыс. клиентов, которые приобрели платежные кольца PayRing.



При этом те, кто применяет платежные кольца для оплаты покупок, чаще всего отмечают простоту и удобство их использования. Наибольшей популярностью PayRing пользуются среди жителей Москвы, Московской области и Алтайского края, где были проданы свыше 270 колец.



«В современном мире, где все больше возрастает популярность интеллектуальных продуктов, мы имеем уникальную возможность выбора тех способов и форм оплаты, которые для нас удобны. В первую очередь, перед нами стоит важная задача: предоставить полный спектр услуг, чтобы обеспечить для каждого простоту и удобство при совершении платежных и финансовых операций. Поэтому мы внедряем новые, «умные» продукты, способные обеспечить комфортное совершение денежных операций нашими клиентами. Платежные кольца PayRing ориентированы именно на это», – подчеркнул директор Департамента карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания Россельхозбанка Андрей Купцов.



«Безналичная оплата сейчас представляется намного более удобной почти для всех категорий населения, чем наличная. Об этом свидетельствуют тот факт, что по итогам четвертого квартала 2019 года на безналичную оплату товаров и услуг приходится более 50% расходных операций. В связи с этим возникает необходимость в совершенствовании технологий безналичного расчета, упрощении оплаты покупок. Платежные кольца стали именно таким механизмом, способным обеспечивать удобные и безопасные транзакции. Совместно с Россельхозбанком мы дали возможность людям легко и без усилий оплачивать свои покупки», – заявил генеральный директор PayRing Леонид Филиппов.



PayRing представляет собой платежную карту в форме кольца из циркониевой керамики, в которой расположен чип-модуль, обеспечивающий проведение платежей по технологии NFC. Платеж можно осуществить при поднесении руки с кольцом к терминалу, который поддерживает функцию бесконтактной оплаты. Дизайн колец представлен в четырех вариантах: с глянцевой и матовой поверхностями, а также с рельефной поверхностью и глянцевое с огранкой по внешним контурам.



Приобрести платежное кольцо PayRing очень просто. Для оформления заказа платежного кольца пройдите по ссылке на сайт Банка



Теперь для оплаты покупок не обязательно иметь при себе банковскую карту или мобильный телефон, просто воспользуйтесь платежным кольцом PayRing. Анализ рынка инновационных продуктов позволил Россельхозбанку определить возрастающий спрос на альтернативные формы оплаты покупок. Покупатели все чаще используют различные бесконтактные формы оплаты, такие как ApplePay, Samsung Pay, Google Pay, SwatchPay, Huawei Pay, МИР Pay и Кошелёк Pay. Одними из таких «умных» форм бесконтактной оплаты стали платежные кольца PayRing, выпущенные при сотрудничестве Россельхозбанка и компании-производителя. С января 2019 года Россельхозбанк привлек более 1,1 тыс. клиентов, которые приобрели платежные кольца PayRing.



При этом те, кто применяет платежные кольца для оплаты покупок, чаще всего отмечают простоту и удобство их использования. Наибольшей популярностью PayRing пользуются среди жителей Москвы, Московской области и Алтайского края, где были проданы свыше 270 колец.



«В современном мире, где все больше возрастает популярность интеллектуальных продуктов, мы имеем уникальную возможность выбора тех способов и форм оплаты, которые для нас удобны. В первую очередь, перед нами стоит важная задача: предоставить полный спектр услуг, чтобы обеспечить для каждого простоту и удобство при совершении платежных и финансовых операций. Поэтому мы внедряем новые, «умные» продукты, способные обеспечить комфортное совершение денежных операций нашими клиентами. Платежные кольца PayRing ориентированы именно на это», – подчеркнул директор Департамента карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания Россельхозбанка Андрей Купцов.



«Безналичная оплата сейчас представляется намного более удобной почти для всех категорий населения, чем наличная. Об этом свидетельствуют тот факт, что по итогам четвертого квартала 2019 года на безналичную оплату товаров и услуг приходится более 50% расходных операций. В связи с этим возникает необходимость в совершенствовании технологий безналичного расчета, упрощении оплаты покупок. Платежные кольца стали именно таким механизмом, способным обеспечивать удобные и безопасные транзакции. Совместно с Россельхозбанком мы дали возможность людям легко и без усилий оплачивать свои покупки», – заявил генеральный директор PayRing Леонид Филиппов.



PayRing представляет собой платежную карту в форме кольца из циркониевой керамики, в которой расположен чип-модуль, обеспечивающий проведение платежей по технологии NFC. Платеж можно осуществить при поднесении руки с кольцом к терминалу, который поддерживает функцию бесконтактной оплаты. Дизайн колец представлен в четырех вариантах: с глянцевой и матовой поверхностями, а также с рельефной поверхностью и глянцевое с огранкой по внешним контурам.



Приобрести платежное кольцо PayRing очень просто. Для оформления заказа платежного кольца пройдите по ссылке на сайт Банка



Теперь для оплаты покупок не обязательно иметь при себе банковскую карту или мобильный телефон, просто воспользуйтесь платежным кольцом PayRing. АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. При этом те, кто применяет платежные кольца для оплаты покупок, чаще всего отмечают простоту и удобство их использования. Наибольшей популярностью PayRing пользуются среди жителей Москвы, Московской области и Алтайского края, где были проданы свыше 270 колец.«В современном мире, где все больше возрастает популярность интеллектуальных продуктов, мы имеем уникальную возможность выбора тех способов и форм оплаты, которые для нас удобны. В первую очередь, перед нами стоит важная задача: предоставить полный спектр услуг, чтобы обеспечить для каждого простоту и удобство при совершении платежных и финансовых операций. Поэтому мы внедряем новые, «умные» продукты, способные обеспечить комфортное совершение денежных операций нашими клиентами. Платежные кольца PayRing ориентированы именно на это», – подчеркнул директор Департамента карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания Россельхозбанка Андрей Купцов.«Безналичная оплата сейчас представляется намного более удобной почти для всех категорий населения, чем наличная. Об этом свидетельствуют тот факт, что по итогам четвертого квартала 2019 года на безналичную оплату товаров и услуг приходится более 50% расходных операций. В связи с этим возникает необходимость в совершенствовании технологий безналичного расчета, упрощении оплаты покупок. Платежные кольца стали именно таким механизмом, способным обеспечивать удобные и безопасные транзакции. Совместно с Россельхозбанком мы дали возможность людям легко и без усилий оплачивать свои покупки», – заявил генеральный директор PayRing Леонид Филиппов.Платеж можно осуществить при поднесении руки с кольцом к терминалу, который поддерживает функцию бесконтактной оплаты. Дизайн колец представлен в четырех вариантах: с глянцевой и матовой поверхностями, а также с рельефной поверхностью и глянцевое с огранкой по внешним контурам.Приобрести платежное кольцо PayRing очень просто. Для оформления заказа платежного кольца пройдите по ссылке на сайт Банка http://www.rshb.ru/natural/cards/payrings/#shop , выберете понравившееся Вам кольцо и добавьте его в корзину. Затем перейдите в корзину и нажмите кнопку «оформить заказ».Теперь для оплаты покупок не обязательно иметь при себе банковскую карту или мобильный телефон, просто воспользуйтесь платежным кольцом PayRing. Анализ рынка инновационных продуктов позволил Россельхозбанку определить возрастающий спрос на альтернативные формы оплаты покупок. Покупатели все чаще используют различные бесконтактные формы оплаты, такие как ApplePay, Samsung Pay, Google Pay, SwatchPay, Huawei Pay, МИР Pay и Кошелёк Pay. Одними из таких «умных» форм бесконтактной оплаты стали платежные кольца PayRing, выпущенные при сотрудничестве Россельхозбанка и компании-производителя. С января 2019 года Россельхозбанк привлек более 1,1 тыс. клиентов, которые приобрели платежные кольца PayRing.При этом те, кто применяет платежные кольца для оплаты покупок, чаще всего отмечают простоту и удобство их использования. Наибольшей популярностью PayRing пользуются среди жителей Москвы, Московской области и Алтайского края, где были проданы свыше 270 колец.«В современном мире, где все больше возрастает популярность интеллектуальных продуктов, мы имеем уникальную возможность выбора тех способов и форм оплаты, которые для нас удобны. В первую очередь, перед нами стоит важная задача: предоставить полный спектр услуг, чтобы обеспечить для каждого простоту и удобство при совершении платежных и финансовых операций. Поэтому мы внедряем новые, «умные» продукты, способные обеспечить комфортное совершение денежных операций нашими клиентами. Платежные кольца PayRing ориентированы именно на это», – подчеркнул директор Департамента карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания Россельхозбанка Андрей Купцов.В связи с этим возникает необходимость в совершенствовании технологий безналичного расчета, упрощении оплаты покупок. Платежные кольца стали именно таким механизмом, способным обеспечивать удобные и безопасные транзакции. Совместно с Россельхозбанком мы дали возможность людям легко и без усилий оплачивать свои покупки», – заявил генеральный директор PayRing Леонид Филиппов.PayRing представляет собой платежную карту в форме кольца из циркониевой керамики, в которой расположен чип-модуль, обеспечивающий проведение платежей по технологии NFC. Платеж можно осуществить при поднесении руки с кольцом к терминалу, который поддерживает функцию бесконтактной оплаты. Дизайн колец представлен в четырех вариантах: с глянцевой и матовой поверхностями, а также с рельефной поверхностью и глянцевое с огранкой по внешним контурам.Приобрести платежное кольцо PayRing очень просто. Для оформления заказа платежного кольца пройдите по ссылке на сайт Банка http://www.rshb.ru/natural/cards/payrings/#shop , выберете понравившееся Вам кольцо и добавьте его в корзину. Затем перейдите в корзину и нажмите кнопку «оформить заказ».Теперь для оплаты покупок не обязательно иметь при себе банковскую карту или мобильный телефон, просто воспользуйтесь платежным кольцом PayRing. eg

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