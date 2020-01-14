Карта МИР Классическая Связь-Банка признана Bankchart одной из лучших

Карта Связь-Банка МИР Классическая заняла 6 место в рейтинге Лучших банковских карт МИР в рублях, составленном экспертами Bankchart.

Дебетовая карта МИР Классическая Связь-Банка позволяет снимать наличные без комиссии в банкоматах Связь-Банка и банков-партнеров – ВТБ, Альфа-Банке, Газпромбанке и Промсвязьбанке. Пополнить карту без комиссии можно в отделениях Связь-Банка или через банкомат Банка с функцией Cash-in. Годовое облуживание карты МИР Классическая, эмитированной Связь-Банком, составляет 450 рублей. Дополнительно за операции с использованием карты МИР Классическая в торговых точках Связь-Банк начисляет бонусные баллы Программы лояльности «Признание», с использованием которых держатели карты имеют возможность приобрести электронные подарочные сертификаты различных торговых организаций, а также трэвел услуги.

Аналитики сайта Bankchart исследовали предложения 13-ти крупнейших российских банков, в линейке которых представлены карты МИР Классические и ранжировали их с точки зрения минимальных годовых расходов за пользование пластиком.