В Катанском районе открыли ледовую переправу через Нижнюю Тунгуску

В с. Непа Катангского района13 января открыли ледовую переправу через реку Нижняя Тунгуска. Как сообщили в ГУ МЧС России по Иркукутской области, сейчас в регионе открыты 33 ледовые переправы (Бодайбинский-2, Нижнеилимский-1, Нижнеудинский-3, Киренский-9, Шелеховский-1, Братский-3, Качугский-1, Тайшетский-3, Тулунский-1, Усть-Кутский-3, Черемховский-1, Чунский-1).

Движение по переправам возможно только в светлое время суток, без пассажиров. Важно соблюдать ограничение веса автомобиля и скорости. При правильном пользовании ледовыми дорогами они прослужат до весны. Тем не менее, за состоянием переправ ежедневно следят государственные инспекторы по маломерным судам.

Всего зимой 2019-2020 годов на территории региона планируется открытие 51 ледовой переправы (16 областного и 35 местного значения) в 20 муниципальных образованиях.

Сообщить о несанкционированной ледовой переправе или месте выезда на лёд автомобилей необходимо по телефону доверия: 8 (3952) 399-999.