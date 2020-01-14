В супермаркетах «Слата» стартовала акция «ЭМОДЖИмания»

В супермаркетах «Слата» стартовала акция «ЭМОДЖИмания». Она заключается в том, чтобы собрать коллекции из 24 эмоджи и приобрести игрушку за каждые 500 рублей в чеке. Получить эмоджи можно при покупке товаров со специальными ценниками. Об этом сообщает компания на странице в Facebook.

Также компания предлагает скачать приложение «Эмоджи» через мобильный сервис «МОЯ СЛАТА», и найти 3D-метки в магазинах. Их нужно отсканировать, сделать фотографии с этими смайлами и опубликовать в соцсетях с хештегом #слата_эмоджи.

Акция будет длиться до 9 марта.