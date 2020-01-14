Увеличен список видов экономической деятельности для резидентов ТОСЭР «Усолье-Сибирское»

Расширен перечень видов экономической деятельности для резидентов ТОСЭР "Усолье-Сибирское". Правительство Иркутской области добавило ещё 7. Об этом сообщили в агентстве инвестиционного развития Иркутской области.

Предусмотрены семь дополнительных видов экономической деятельности: «Производство текстильных изделий», «Производство одежды», «Производство компьютеров, электронных и оптических изделий», «Производство прочих готовых изделий», «Ремонт и монтаж машин и оборудования», «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг».

- Увеличенный список ОКВЭД существенно расширяет возможности по привлечению новых резидентов и реализации максимально широкого круга инвестиционных проектов, - рассказал осуществляющий полномочия министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев.

В постановлении предусмотрено снижение минимального объема капитальных вложений резидента ТОСЭР до 2,5 млн рублей (вместо 5 млн рублей), минимального количества новых постоянных рабочих мест – до 10 ед. (вместо 20 ед.).