Для электроснабжения потребителей Катангского района в 2020 году доставлено более тысячи тонн дизельного топлива

В Катангский район продолжает поступать дизельное топливо для обеспечения электроснабжения потребителей. Плановый завоз проходит по зимним дорогам. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Доставки зимнего дизельного топлива началась в декабре прошлого года. Для организации энергоснабжения населения и муниципальных учреждений социальной сферы уже доставлено около 30% общего количества топлива, которое требуется для использования на дизельных электростанциях Катангского участка в течение 2020 года – 1013,3 тонны. В том числе в районный центр пос. Ербогачен с начала работы «зимника» доставлено и отгружено 781,5 тонны дизтоплива.

В областном бюджете на текущий финансовый год на эти цели предусмотрено около 218,3 млн рублей.