Соляная пещера и кедровая сауна для людей с ОВЗ открылась в Ангарске

В Ангарске на базе общественной организации «Инватурспорт» 13 января открылись соляная пещера и кедровая сауна с инфракрасными лучами для людей с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщили в администрации городского округа, это стало возможным благодаря тому, что организация получила грант конкурса «Губернское собрание общественности Иркутской области». Сумма составила 383 тысячи рублей.

Соляная пещера позволяет создавать максимально благоприятную для организма атмосферу, способствует повышению работоспособности человека и нейтрализует бактерии. Ее посещение повышает иммунитет, улучшает физическое, эмоциональное, психическое состояние. Это особенно важно для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.