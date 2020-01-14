Ромир: Молодежь доверяет политическим деятелям больше, чем старшее поколение

Согласно данным исследования, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рейтинге доверия у поколения Z стоит выше, чем у миллениалов. И наоборот, у россиян в возрасте от 23 о 38 лет более популярен Владимир Жириновский.

Кроме того, так называемые, «зумеры» больше, чем миллениалы, доверяют Дмитрию Пескову и Сергею Собянину, а также Геннадию Зюганову и Алексею Кудрину, которые и вовсе не оказались в рейтинге доверия поколения Y.

Такие инфлюенсеры, как Дмитрий Нагиев и Константин Хабенский, пользуются большим доверием среди миллениалов, чем среди поколения Z. Молодежь, в свою очередь, выразила доверие журналисту и режиссеру Леониду Парфенову, а вот популярный блогер Юрий Дудь в рейтинг доверия поколения Z не попал.