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В Иркутской области похолодает до -33 градусов

14 января 2020

В Иркутской области 15 января переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман. Ветер южной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Об этом сообщает Иркутскгидромет. 

Температура  ночью -18,-23°, при прояснении -28,-33°, днём -10,-15°, в пониженных формах рельефа -20,-25°, местами в западных районах, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья ночью -11,-16°, днём до -4° .

В Иркутске переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью -19,-21°, днём -10,-12°.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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