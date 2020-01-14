В Иркутской области похолодает до -33 градусов

В Иркутской области 15 января переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман. Ветер южной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Об этом сообщает Иркутскгидромет.

Температура ночью -18,-23°, при прояснении -28,-33°, днём -10,-15°, в пониженных формах рельефа -20,-25°, местами в западных районах, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья ночью -11,-16°, днём до -4° .

В Иркутске переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью -19,-21°, днём -10,-12°.