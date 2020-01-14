Основатель Superjob объяснил разницу между дауншифтерами и лузерами

Сервис SuperJob провел исследование для журнала Forbes, согласно которому лишь 3% россиян, готовых к переезду, рассматривают вариант с понижением социального статуса ради моральной перезагрузки.

Большинство боится не найти новую достойную работу после возвращения.

Основатель рекрутинговой платформы Superjob Алексей Захаров считает, что дауншифтеров «в подлинном смысле этого слова» среди россиян крайне мало — «глупо говорить даже о доле процента».

«Это должен быть действительно высокопоставленный обеспеченный человек, который по доброй воле отказывается от социального статуса и переходит на уровень ниже, желая освободиться от ответственности за других людей и напряженного графика. Например, наша элита, мигрировавшая в Лондон, — это дауншифтеры. А 25-летний менеджер среднего звена, который не нашел себя и поехал искать на Бали, никакой не дауншифтер, а просто лузер», — заявил Захаров в разговоре с Forbes.