Рост ВВП России в 2020 году будет ниже официального прогноза Минэкономразвития

Глава счетной палаты Алексей Кудрин заявил о том, что в 2020 году рост ВВП составит 1,5% - это на 0,2 п.п. меньше прогнозов Минэкономразвития. Сообщают РИА Новости.

"В 2020 году, я думаю, темпы роста опять будут чуть-чуть ниже, чем взято правительством - около 1,5% или даже меньше", - сказал Кудрин в интервью.

Он отметил, что по итогам 2019 года рост ВВП будет не больше 1% или около того. "Возможно, он все-таки выйдет на 1,2% или 1,3% (официальный прогноз Минэкономразвития), как планировало правительство, но это будет существенное сокращение темпов роста по сравнению с 2018 годом, когда было 2,5%", - добавил Кудрин.