Более половины билетов на ВСЖД в 2019 году покупают через интернет

За 2019 год на ВСЖД оформлено около 1,3 млн электронных билетов в поезда дальнего следования. Это почти на 30 % превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Доля онлайн-продаж составляет 54,8 %.Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По-прежнему основной площадкой для покупки проездных документов через Интернет является официальный сайт ОАО «РЖД». С января по декабрь 2019 года здесь приобретено 64,7 % всех электронных билетов. Регистрацией на сайте воспользовались более 737,5 тыс пассажиров. Это на 24,2 % превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Всё более популярной становится услуга оформления онлайн льготных проездных документов для школьников. В 2019 году приобретено более 27,3 тысяч "школьных" билетов. Рост по сравнению с прошлым годом составляет 39,1 %.

С подробной информацией о правилах оформления электронных билетов и электронной регистрации можно ознакомиться на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" – "Правила покупки электронных билетов".