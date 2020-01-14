С 14 января Microsoft официально прекращает поддержку Windows 7

Операционная система не перестанет работать, но на нее теперь не будут выходить обновления. Причиной прекращения поддержки стала работа над Windows 10. Сообщают РИА Новости.

В Microsoft пояснили, что можно продолжать использовать Windows 7, но без обновлений ПО и системы безопасности можно подвергнуться повышенной угрозе вирусов.

"Windows 7 создавалась более десяти лет назад, когда киберугрозы были совсем другими. Появление нового вида кибератак или новой технологии – это повод пересмотреть ОС на предмет рисков".

По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре 2019 года доля Windows 7 среди всех операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России – 32,24%. При этом у "десятки" — 65,4% и 56,92% соответственно.