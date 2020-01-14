До 15 февраля бизнесмены Приангарья могут подать заявки на перерасчет платы за вывоз ТКО

С 15 января 2020 года предприниматели могут подать заявку на перерасчет оплаты услуг по вывозу ТКО за 2019 год. Это необходимо сделать до 15 февраля 2020 года на сайте регионального оператора. После этой даты возможность проведения перерасчета будет исключена.

До 1 ноября 2019 года счета для этой категории потребителей выставлялись только исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов. В конце прошлого года региональным оператором было принято решение - не только предоставить возможность перехода на метод учета исходя из количества и объема отгруженных контейнеров начиная с текущего времени, но и произвести перерасчет оказанных услуг с норматива по факту за 2019 год.